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VEĽKÁ ZMENA V KOŠICIACH: Končí šéf mestskej polície, čakajú ju audity
Z funkcie náčelníka mestskej polície bol odvolaný Slavomír Pavelčák a dočasne bol poverený Marek Štetiar, ktorý doposiaľ pôsobil ako zástupca veliteľa na stanici v mestskej časti Západ.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Počas pracovnej časti pondelkového ustanovujúceho košického mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanci schválili prvé personálne zmeny v mestských podnikoch, ktoré sa dotkli aj Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) či mestskej polície (MsP). Nový primátor Košíc Ladislav Lörinc chce v nasledujúcom období urobiť personálne či finančné audity v mestských podnikoch.
Podľa primátora išlo o nevyhnutné zmeny na pozíciách, v ktorých z titulu funkcie pôsobil predchádzajúci primátor a jeho námestníci. „Zároveň sme urobili zmeny v dopravnom podniku a v mestskej polícii, lebo dopravu a bezpečnosť považujem za priority tohto vedenia. A aj takto symbolicky sme chceli dať najavo, že prichádza zmena. Ideme to preveriť, ideme si spraviť audity, personálne, finančné a ideme tie organizácie postaviť na nohy,“ dodal.
Z funkcie náčelníka mestskej polície bol odvolaný Slavomír Pavelčák a dočasne bol poverený Marek Štetiar, ktorý doposiaľ pôsobil ako zástupca veliteľa na stanici v mestskej časti Západ. Podľa Lörinca bolo jeho cieľom vybrať človeka zvnútra organizácie. „Prichádzali sme do styku a v podstate videl som tam nejakú synergiu s jeho názormi a s tým, čo chceme spraviť v mestskej polícii, čiže je dočasne poverený. A výberové konanie ukáže, kto bude teda ten nový náčelník, respektíve náčelníčka,“ objasnil.
Nový primátor doplnil, že počas decembra chcú vypísať výberové konania a uzavrieť ich v januári. Zároveň vyzval ľudí, ktorí majú skúsenosti, aby sa do nich zapojili.
Poslanci zvolili i nových predsedov komisií mestského zastupiteľstva a ich členov. Zvolený bol aj poverený poslanec, ktorým sa stal Bernard Berberich ako služobne najstarší poslanec MsZ. Taktiež vznikli štyri poslanecké kluby, a to Košický klub, koalícia PS, Demokrati, Za ľudí, SaS, OKS, ďalej poslanecký klub Za naše Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti. Ďalšie zasadnutie MsZ avizoval Lörinc na 17. decembra.
Podľa primátora išlo o nevyhnutné zmeny na pozíciách, v ktorých z titulu funkcie pôsobil predchádzajúci primátor a jeho námestníci. „Zároveň sme urobili zmeny v dopravnom podniku a v mestskej polícii, lebo dopravu a bezpečnosť považujem za priority tohto vedenia. A aj takto symbolicky sme chceli dať najavo, že prichádza zmena. Ideme to preveriť, ideme si spraviť audity, personálne, finančné a ideme tie organizácie postaviť na nohy,“ dodal.
Z funkcie náčelníka mestskej polície bol odvolaný Slavomír Pavelčák a dočasne bol poverený Marek Štetiar, ktorý doposiaľ pôsobil ako zástupca veliteľa na stanici v mestskej časti Západ. Podľa Lörinca bolo jeho cieľom vybrať človeka zvnútra organizácie. „Prichádzali sme do styku a v podstate videl som tam nejakú synergiu s jeho názormi a s tým, čo chceme spraviť v mestskej polícii, čiže je dočasne poverený. A výberové konanie ukáže, kto bude teda ten nový náčelník, respektíve náčelníčka,“ objasnil.
Nový primátor doplnil, že počas decembra chcú vypísať výberové konania a uzavrieť ich v januári. Zároveň vyzval ľudí, ktorí majú skúsenosti, aby sa do nich zapojili.
Poslanci zvolili i nových predsedov komisií mestského zastupiteľstva a ich členov. Zvolený bol aj poverený poslanec, ktorým sa stal Bernard Berberich ako služobne najstarší poslanec MsZ. Taktiež vznikli štyri poslanecké kluby, a to Košický klub, koalícia PS, Demokrati, Za ľudí, SaS, OKS, ďalej poslanecký klub Za naše Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti. Ďalšie zasadnutie MsZ avizoval Lörinc na 17. decembra.