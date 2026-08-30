< sekcia Regióny
Veľké Kapušany čaká cvičenie, nasimulujú pád dronu aj zranených
Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu.
Autor TASR
Veľké Kapušany 30. augusta (TASR) - Pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré sa v stredu (2. 9.) a vo štvrtok (3. 9.) uskutoční vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR Jaroslav Kmeť, do cvičenia Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
„Obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek, ktoré tu budú počas dvoch dní permanentne pôsobiť. Či už pôjde o hasičov, policajtov alebo ďalšie záchranné zložky,“ uviedol Kmeť. Do cvičenia sa na národnej úrovni zapojí sedem rezortov.
Počas cvičenia bude simulovaný aj pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Pri tejto udalosti budú záchranné zložky precvičovať zásah, záchranu osôb, fungovanie civilnej ochrany aj krízového riadenia. „Všade dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pád dronu a následne budeme odvíjať reakciu záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany na túto mimoriadnu udalosť,“ priblížil Kmeť.
Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu. O jeho konaní boli informované aj susedné krajiny Maďarsko a Ukrajina. „Chceme upozorniť obyvateľov, aby zbytočne nevolali na linku 112, pretože tým môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ zdôraznil Kmeť.
Súčasťou scenára budú aj zranení figuranti. Desiatky zranených majú byť rozdelené medzi nemocnice. Zdravotníci si tam precvičia triáž, rozdelenie pacientov podľa závažnosti zranení a ich ďalšie ošetrenie. „Polovica zranených bude prevezená do Trebišova a ďalšia polovica bude ošetrená v Michalovciach,“ povedal Kmeť s tým, že chod nemocníc by cvičenie nemalo výraznejšie ovplyvniť.
Druhý deň sa budú simulované udalosti týkať aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Pomáhať majú tiež dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža. Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Precvičovať sa bude aj činnosť krízových štábov miest a obcí.
„Najväčším nepriateľom je panika a tá vzniká najmä vtedy, keď ľudia nemajú dostatok informácií. Potrebujeme si v praxi overiť, či sme schopní obyvateľstvo pri mimoriadnej situácii dostatočne a včas informovať,“ doplnil. Počas dvoch dní sa má uskutočniť sedem simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií aj dodržiavanie stanovených postupov.
„Obyvatelia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek, ktoré tu budú počas dvoch dní permanentne pôsobiť. Či už pôjde o hasičov, policajtov alebo ďalšie záchranné zložky,“ uviedol Kmeť. Do cvičenia sa na národnej úrovni zapojí sedem rezortov.
Počas cvičenia bude simulovaný aj pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Pri tejto udalosti budú záchranné zložky precvičovať zásah, záchranu osôb, fungovanie civilnej ochrany aj krízového riadenia. „Všade dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pád dronu a následne budeme odvíjať reakciu záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany na túto mimoriadnu udalosť,“ priblížil Kmeť.
Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu. O jeho konaní boli informované aj susedné krajiny Maďarsko a Ukrajina. „Chceme upozorniť obyvateľov, aby zbytočne nevolali na linku 112, pretože tým môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ zdôraznil Kmeť.
Súčasťou scenára budú aj zranení figuranti. Desiatky zranených majú byť rozdelené medzi nemocnice. Zdravotníci si tam precvičia triáž, rozdelenie pacientov podľa závažnosti zranení a ich ďalšie ošetrenie. „Polovica zranených bude prevezená do Trebišova a ďalšia polovica bude ošetrená v Michalovciach,“ povedal Kmeť s tým, že chod nemocníc by cvičenie nemalo výraznejšie ovplyvniť.
Druhý deň sa budú simulované udalosti týkať aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Pomáhať majú tiež dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža. Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Precvičovať sa bude aj činnosť krízových štábov miest a obcí.
„Najväčším nepriateľom je panika a tá vzniká najmä vtedy, keď ľudia nemajú dostatok informácií. Potrebujeme si v praxi overiť, či sme schopní obyvateľstvo pri mimoriadnej situácii dostatočne a včas informovať,“ doplnil. Počas dvoch dní sa má uskutočniť sedem simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií aj dodržiavanie stanovených postupov.