Veľké Kapušany: Deti súťažia o najkrajšiu snímku svojho zvieratka

Veľké Kapušany 29. marca (TASR) – Deti, žiaci a študenti vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce súťažia o najkrajšiu snímku svojho domáceho miláčika. Samospráva im tak dala príležitosť kreatívneho využitia času počas domácej izolácie.



"Dve veci tu zohrávajú dôležitosť, a to rozhýbať deti, školákov a študentov, ktorí sedia pre nový koronavírus doma a veľa času trávia za počítačmi, ale i so svojimi miláčikmi, a hlavne, využiť čas v tomto krízovom období, ktoré teraz prežívame," povedal pre TASR primátor mesta Peter Petrikán s tým, že nápad vyhlásiť fotosúťaž vzišiel priamo z radov zamestnancov samosprávy. Ako doplnil, zvierat je v domácnostiach Veľkokapušancov podľa zistení mesta pomerne veľa.



Súťaž trvá do konca marca, všetky zapojené fotografie budú následne zverejnené na stránke mesta na sociálnej sieti, kde za ne bude môcť verejnosť hlasovať. Víťaza spomedzi piatich snímok s najviac hlasmi vyberie odborná porota.