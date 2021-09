Kultúrne stredisko vo Veľkých Kapušanoch bude plniť viacero funkcií

Veľké Kapušany 30. septembra (TASR) – Úsporu finančných prostriedkov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti kultúry, voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a športu v meste Veľké Kapušany v okrese Michalovce má priniesť začlenenie turistického informačného centra (TIC) a centra voľného času (CVČ) do organizačnej štruktúry mestského kultúrneho strediska (MsKS). Transformáciu mestských organizácií do jedného celku platnú od 1. októbra schválili mestskí poslanci na svojom stredajšom (29. 9.) zasadnutí.



"Veľa vecí sa nám duplikovalo v tých organizáciách a výsledný efekt nebol dostatočný. Zbytočne sa trieštia aj sily, aj finančné náklady," ozrejmil rozhodnutie samosprávy pre TASR primátor mesta Peter Petrikán s tým, že ním navrhovaný spôsob fungovania mestských kultúrnych a spoločenských organizácií odobrili mestskí poslanci ešte v marci, v stredu na tento účel schválili dodatok k zriaďovacej listine MsKS.



Priestory MsKS tak majú od septembra 2022 okrem hlavného sídla spoločnej organizácie slúžiť aj pre aktivity CVČ, ktoré funguje v prenajatých priestoroch Základnej školy J. Erdélyiho. Výstavnú činnosť bude samospráva realizovať v priestoroch TIC, ktoré v meste ako multifunkčné zariadenie vzniklo v roku 2006 z eurofondových prostriedkov. Ročnú úsporu na nákladoch za prevádzkovanie jednej namiesto troch inštitúcií vyčíslil v marci Petrikán na viac ako 75.000 eur, pričom pomerne veľkú časť zo sumy majú tvoriť výdavky na mzdy.



Ako vysvetlil, k 1. júlu odišiel do dôchodku riaditeľ MsKS i vedúca mestskej knižnice. Od zamestnancov, ktorí v organizáciách ostanú pracovať, očakáva väčšiu flexibilitu a "multifunkčnosť". "Keď budeme kumulovať peniaze a tento tím sa zomkne, bude to na prospech celého nášho mesta," podotkol primátor. Na funkciu riaditeľa "nového" MsKS vyhlási mesto výberové konanie, Petrikán predpokladá jej obsadenie k 1. januáru 2022. Zariadenie aktuálne funguje s povereným riaditeľom.