Pracovisko dokladov vo Veľkých Kapušanoch bude fungovať aj naďalej

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pracovisko, ktoré zabezpečuje agendu občianskych preukazov a cestovných pasov, plánovalo MV v rámci konsolidačných opatrení zrušiť od novembra.

Autor TASR
Veľké Kapušany 27. októbra (TASR) - Vysunuté pracovisko oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) Michalovce vo Veľkých Kapušanoch bude fungovať aj naďalej. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po posúdení situácie a komunikácii so zástupcami miestnej samosprávy. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Pracovisko, ktoré zabezpečuje agendu občianskych preukazov a cestovných pasov, plánovalo MV v rámci konsolidačných opatrení zrušiť od novembra. Ministerstvo argumentovalo jeho dlhodobou neefektivitou. Samospráva Veľkých Kapušian sa však so zámerom nestotožnila a žiadala jeho zachovanie.

Zrušenie pracoviska by podľa rezortu vnútra obmedzilo prístup k službám približne 30.000 obyvateľom regiónu, najmä seniorom. „Služby ministerstva vnútra musia byť čo najbližšie k občanovi. Preto sa na tomto malom vysunutom pracovisku vhodne doplní technika tak, aby mohlo plnohodnotne zabezpečovať požiadavky miestnych ľudí v agende dokladov,“ povedal minister vnútra.

Vysunuté pracovisko bude verejnosti k dispozícii aj naďalej každý štvrtok od 8.00 h do 14.00 h.
