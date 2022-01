Vzdelávacie zariadenia vo Veľkých Kapušanoch sú uzavreté

Veľké Kapušany 26. januára (TASR) – Pre zhoršenú pandemickú situáciu zavrelo mesto Veľké Kapušany v okrese Michalovce všetky svoje vzdelávacie zariadenia. Či ich opäť otvorí v stredu 2. februára, ako si naplánovalo, bude závisieť od počtu povinne karantenizovaných detí. Pre TASR to potvrdil primátor Peter Petrikán.



"Na základnej škole (ZŠ) s vyučovacím jazykom slovenským sme mali z 20 tried už iba päť v prezenčnej forme a s vyučovacím jazykom maďarským z 21 tried ostalo osem, ale počty žiakov v nich boli nízke. V materských školách (MŠ) to bolo ešte horšie, v jednej bolo 18 detí z 80, v druhej 33 zo 149 a pre ochorenie, karanténu či čerpanie PN nám tu chýbal aj veľký počet personálu," priblížil s tým, že o uzatvorení ZŠ, MŠ, ale aj detských jaslí, základnej umeleckej školy (ZUŠ) a centra voľného času rozhodol krízový štáb mesta po konzultáciách s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Žiaci ZŠ a ZUŠ sa tak od stredy vzdelávajú dištančne.



Ako Petrikán doplnil, riaditeľky zariadení majú v pondelok a utorok (31. 1. - 1. 2.) zistiť aktuálny stav u žiakov i zamestnancov. "Ak to pôjde, potom by sme sa vrátili k prezenčnému vyučovaniu," uzavrel.