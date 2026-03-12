< sekcia Regióny
Veľké Kapušany spustili mobilnú aplikáciu pre obyvateľov
Súčasťou aplikácie sú aktuálne oznamy z mesta v reálnom čase, kalendár pripravovaných podujatí s možnosťou uloženia do osobného kalendára či zdieľania.
Autor TASR
Veľké Kapušany 12. marca (TASR) - Mesto Veľké Kapušany sprístupnilo pre obyvateľov novú mobilnú aplikáciu, ktorá má zlepšiť komunikáciu samosprávy s verejnosťou. Prostredníctvom aplikácie budú môcť obyvatelia dostávať aktuálne informácie o dianí v meste priamo v mobilnom telefóne. TASR o tom informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová.
„Cieľom novej aplikácie je zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a jeho obyvateľmi a priniesť informácie rýchlo, prehľadne a na jednom mieste,“ uviedla Fedičová. Používatelia si môžu aplikáciu prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Môžu si nastaviť, ktoré typy oznámení chcú dostávať a upraviť si úvodnú obrazovku podľa svojich preferencií, aby mali k dispozícii najmä informácie, ktoré sú pre nich relevantné.
Súčasťou aplikácie sú aktuálne oznamy z mesta v reálnom čase, kalendár pripravovaných podujatí s možnosťou uloženia do osobného kalendára či zdieľania. Nechýba ani kalendár vývozu odpadu s upozornením deň vopred. Aplikácia zároveň umožňuje zasielanie výstrah a upozornení napríklad pri výpadkoch služieb, obmedzeniach alebo mimoriadnych situáciách. Obyvatelia môžu prostredníctvom nej tiež nahlásiť rôzne nedostatky v meste, pričom k hláseniu môžu pripojiť fotografiu aj presnú lokalizáciu.
