Veľké Kapušany sú pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny

Veľké Kapušany 25. februára (TASR) – Mesto Veľké Kapušany v Michalovskom okrese je pripravené poskytnúť pomoc utečencom z Ukrajiny. Zabezpečené má pre nich telocvične základných škôl a aj ďalšie budovy v správe mesta. Pre TASR to v piatok povedal primátor Peter Petrikán.



Ako dodal, po vypuknutí vojny na Ukrajine zasadol vo štvrtok (24. 2.) krízový štáb mesta. „Kontaktoval som aj riaditeľky mestských základných škôl. Aby počítali s tým, že budeme poskytovať ich telocvične pre ľudí, ktorí pred vojnou utekajú,“ spomenul s tým, že situáciu konzultoval i so zamestnancami technických služieb. „Aj ich, aj mestskú políciu som požiadal, aby nečerpali dovolenky a v prípade príchodu utečencov boli k dispozícii,“ podotkol a zhrnul, že pre situáciu u východných susedov Slovenska je v kontakte s cudzineckou políciou.



Primátor tiež pripomenul, že Veľké Kapušany evidujú na svojom území Ukrajincov. „Majú u nás trvalé pobyty, národnostné spolunažívanie je v poriadku, vedeli sme nájsť dohodu pri riešení problémov,“ skonštatoval a doplnil, že samospráva má na Ukrajine svoje partnerské mesto, ktorým je Svaľava. „Výbuchy od nich boli 250 kilometrov, nevedia, čo ich čaká a uvažujú aj nad opustením domova. Ťažko sa to komentuje, situácia je naozaj vážna,“ zdôraznil.



Strach podľa neho zasiahol aj obyvateľov Veľkých Kapušian. „Vyzýval som ich na pokoj,“ informoval a poznamenal, že mestskí policajt vo štvrtok (24. 2.) zaznamenali prechod utečencov cez mesto. „Odchádzali však ďalej, čakali na dopravné spoje smerom do Košíc,“ uzavrel Petrikán.