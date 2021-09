Vo Veľkých Kapušanoch vznikne veľká okružná križovatka

Veľké Kapušany 3. septembra (TASR) – Zlepšiť podmienky v cestnej premávke v meste Veľké Kapušany v okrese Michalovce má premena jednej z najvyťaženejších priesečných križovatiek na kruhový objazd. Ako pre TASR potvrdil primátor Peter Petrikán, stavba "Veľké Kapušany – Okružná križovatka Ul. Fábryho – Nám. I. Dobóa –Nám. L. N. Tolstého" si vyžiada finančné náklady vo výške 345.000 eur. Na vodičov čaká od pondelka 6. septembra kompletná uzávera oblasti, trvať má do konca roka.



Podľa Petrikánových slov plánovala samospráva prestavbu križovatky v menšom rozsahu, avšak počas pripomienkového konania sa preukázala potreba rozšírenia projektu, aby bol nový kruhový objazd prejazdný aj pre autobusy či zásobovacie vozidlá. "Náklady nám navýšila i potreba preloženia plynového potrubia, ktoré vedie popod križovatku," doplnil. Stavbu, ktorej rozpočet na základe verejnej obchodnej súťaže predstavuje 345.000 eur, bude mesto financovať z dotácie vo výške 180.000 eur, ktorú získalo ešte v roku 2019 počas výjazdového rokovania vlády v Michalovciach a z vlastných zdrojov.



Samospráva v súvislosti s realizáciou projektu upozorňuje motoristickú verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala. "Komunikácie, na ktorých budú realizované stavebné úpravy, sú úzke a počas prác nie je možné, aby bol dovolený prejazd motorovými vozidlami, nakoľko by dochádzalo k stretu so stavebnými strojmi na stavbe," uvádza mesto na svojej internetovej stránke. Vodičom odporúča pohybovať sa v lokalite podľa rozmiestnených prenosných dočasných dopravných značení po obchádzkových trasách.