Veľké Kapušany naďalej mapujú utečencov z Ukrajiny aj naďalej

Veľké Kapušany 4. marca (TASR) – Mesto Veľké Kapušany v Michalovskom okrese aj naďalej sleduje počet utečencov z Ukrajiny na svojom území každé ráno a každý večer. Pre TASR to povedal primátor Peter Petrikán s tým, že v piatok ráno ich bolo 56.



Pripomenul, že každý deň sa však ich počet mení, Ukrajinci migrujú z mesta ďalej a zdržiavajú sa v ňom len jednu noc. Podľa neho už po týchto ľudí prišli autá z Holandska, Talianska i Španielska. „Väčšinou sú to ženy a aj matky s deťmi. Boli tu aj menší chlapci. Mužov bolo málo, aj to takých, ktorí tu boli s celou svojou rodinou,“ podotkol primátor.



Ako dodal, s utečencami z Ukrajiny mestu pomáha Košický samosprávny kraj. K dispozícii boli ich internát a aj telocvičňa, v nich ubytovali veľké kolektívy. „Keď prídu skupiny, zložia sa tam. Je tam kapacita okolo 150 lôžok,“ konštatoval s tým, že súčasťou internátu je aj jedáleň, v ktorej pre utečencov varia.



Podľa neho bola v meste pre nich i humanitárna zbierka. Viac ako oblečenie však zbierali hygienické potreby a matrace. „Zastrešujeme aj susedné obce. U nás je centrum zbierania všetkých potrebných vecí, ktoré posúvame ďalej, starostovia o nás vedia. Dvakrát denne poskytujeme pre utečencov aj suchú stravu či teplý obed,“ konštatoval.



Primátor zhodnotil, že zatiaľ nebol pre príchod utečencov v meste žiadny problém a atmosféra na jeho území je pokojná. „Myslím si, že prvotná vlna strachu u ľudí pominula. Občas síce chodia za mnou a pýtajú sa ma napríklad aj to, či k nám príde vojsko a či obsadí mestské budovy. Zhrození sú viac utečenci, majú slzy v očiach. Ich príbehy sú silné,“ ukončil Petrikán.