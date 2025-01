Veľké Kostoľany chcú vytvoriť nový park a obnoviť miestne komunikácie

Veľké Kostoľany 28. januára (TASR) - Obec Veľké Kostoľany v okrese Piešťany plánuje realizovať výstavbu parku Kanižská a obnovu miestnej komunikácie na Ulici C. Majerníka v širšom centre obce za vyše 170.000 eur bez DPH. Projekt rieši pozemné komunikácie, sadové úpravy a verejné osvetlenie. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejnej súťaže na zhotoviteľa, zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Cieľom projektu je revitalizovať verejné priestory na križovatke vytvorením novej dominantnej plochy parku s chodníkom a novou výsadbou. Súčasťou je aj vytvorenie riadnych peších trás na križovatke a riešenie spevnenej plochy pred objektom prevádzok.



Starosta obce Gilbert Liška pre TASR priblížil, že samospráva bude podávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Holeška, projekt má byť tiež čiastočne financovaný z vlastných zdrojov obce.



Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Zempres, ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku vo výške 171.894,23 eura bez DPH. Následne bola uzatvorená zmluva. V prípade realizácie by dielo malo byť podľa zverejnenej zmluvy hotové najneskôr do 15. mája.