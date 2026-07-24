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Prelomenie Hrona vo Veľkých Kozmálovciach ponúka rekonštrukcie bojov
Hlavným organizátorom je Klub vojenskej histórie Slovenská brána.
Autor TASR
Veľké Kozmálovce 24. júla (TASR) - Rekonštrukcie bojových scén z druhej svetovej vojny ponúka 6. ročník podujatia Prelomenie Hrona, ktoré sa v piatok začalo vo Veľkých Kozmálovciach v okrese Levice. Počas dvoch dní priblíži verejnosti prostredníctvom historických rekonštrukcií, výstav, prednášok a vzdelávacích podujatí významné udalosti našich dejín, informovali organizátori.
Hlavným organizátorom je Klub vojenskej histórie Slovenská brána. Jeho členovia začali organizovať podujatie v roku 2020, v priebehu rokov sa vyprofilovalo na jedno z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Cieľom klubu je zachovávať historickú pamäť, podporovať záujem o vojenskú históriu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva.
Interaktívny vojensko-historický festival prenáša návštevníkov do obdobia druhej svetovej vojny na Slovensku a približuje vtedajší život vojakov. Prehliadky, ukážky techniky a prezentáciu svojej činnosti počas podujatia pripravujú Ozbrojené sily SR, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, hasiči i finančná správa. Súčasťou podujatia je i burza militárií, gastrozóna, možnosť jazdy na vojenskej technike či sprievodný program.
Hlavným organizátorom je Klub vojenskej histórie Slovenská brána. Jeho členovia začali organizovať podujatie v roku 2020, v priebehu rokov sa vyprofilovalo na jedno z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Cieľom klubu je zachovávať historickú pamäť, podporovať záujem o vojenskú históriu a prispievať k ochrane kultúrneho dedičstva.
Interaktívny vojensko-historický festival prenáša návštevníkov do obdobia druhej svetovej vojny na Slovensku a približuje vtedajší život vojakov. Prehliadky, ukážky techniky a prezentáciu svojej činnosti počas podujatia pripravujú Ozbrojené sily SR, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, hasiči i finančná správa. Súčasťou podujatia je i burza militárií, gastrozóna, možnosť jazdy na vojenskej technike či sprievodný program.