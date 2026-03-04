< sekcia Regióny
Veľké Leváre nezískajú do svojho majetku barokový kaštieľ v obci
Barokový kaštieľ vo Veľkých Levároch postavili v prvej polovici 18. storočia. V 20. storočí bol viackrát rekonštruovaný.
Autor TASR
Bratislava/Veľké Leváre 4. marca (TASR) - Veľké Leváre v okrese Malacky do svojho majetku barokový kaštieľ na území obce nedostanú. Majetkový prevod, na ktorom sa samospráva dohodla s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB), neodsúhlasilo Ministerstvo financií (MF) SR. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.
Pripomína, že po neúspešnej verejnej súťaži v roku 2024, do ktorej sa neprihlásil žiadny záujemca, ponúkla UNB nehnuteľnosť v súlade so zákonom obci. „Ešte pred letom 2025 sa vedenie i poslanci obce zhodli, že hoci bude rekonštrukcia náročná, je potrebné pokúsiť sa kaštieľ zachrániť,“ upozornila samospráva na rozhodnutie, na základe ktorého obec s UNB podpísala v auguste 2025 darovaciu zmluvu.
Prevod však neodobril rezort financií, ktorý kontroloval proces súťaže. „Dôvodom majú byť pochybenia UNB pri vyhlasovaní súťaže, ako napr. neaktuálnosť znaleckého posudku,“ informovala obec. Dodala, že od roku 2019 to bola už druhá súťaž na predaj kaštieľa s areálom, ktorú ministerstvo financií neodobrilo.
„Podľa našich informácií by mala UNB na kaštieľ s areálom vyhlásiť novú súťaž,“ dodala obec.
Barokový kaštieľ vo Veľkých Levároch postavili v prvej polovici 18. storočia. V 20. storočí bol viackrát rekonštruovaný. Za socializmu v kaštieli fungoval Ústav na liečbu závislostí. Neskôr bol ústav zrušený, a kaštieľ ostal nevyužívaný.
