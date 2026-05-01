Piatok 1. máj 2026
Veľké Leváre: Koniec mája spestria v obci Detské krojované slávnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava/Veľké Leváre 1. mája (TASR) - Posledný májový víkend budú Veľké Leváre v okrese Malacky hostiť 15. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Detské krojované slávnosti. Ako oznámila samospráva na svojom webe, privítajú folklórne súbory z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska.

Podujatie sa začne v sobotu 30. mája popoludní krojovaným sprievodom obcou. Okrem vystúpení súborov v habánskom amfiteátri sa uskutočnia aj sprievodné podujatia, napríklad škola tanca alebo súťaž v speve ľudových piesní. V nedeľu 31. mája odslúžia i svätú omšu s účasťou detských folklórnych súborov.

Počas podujatia bude otvorené aj habánske múzeum a habánska kaplnka.
