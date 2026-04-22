Streda 22. apríl 2026
Veľké Leváre podpísali zmluvu na rekonštrukciu základnej školy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Veľké Leváre 22. apríla (TASR) - Obec Veľké Leváre v okrese Malacky podpísala zmluvu na prístavbu a rekonštrukciu základnej školy (ZŠ). Investícia predstavuje sumu 2.795.891,50 eura s DPH. Vyplýva to zo stredajšieho oznámenia o výsledku verejného obstarávania a zverejnenej zmluvy vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Cieľom prác je rozšíriť prostredníctvom nadstavby priestory o štyri kmeňové a štyri odborné učebne a rozšíriť tak kapacity ZŠ o 120 miest,“ uvádza sa v opise zákazky. Víťaz súťaže, spoločnosť Yucon, sa v zmluve zaviazala zhotoviť dielo najneskôr do 395 dní od prevzatia staveniska.

Na financovanie použije obec eurofondy.
