< sekcia Regióny
Veľké Leváre preverujú podozrenia na nelegálne kanalizačné prípojky
Najbližšie preverovanie nelegálnych prípojok sa uskutoční 13. novembra a sústredí sa na ulice Martina Benku, Riadok, Pekná, Slnečná, K jazeru, Vansovej a Štúrova.
Autor TASR
Bratislava/Veľké Leváre 6. novembra (TASR) - Obec Veľké Leváre v okrese Malacky preveruje podozrenia týkajúce sa nelegálneho pripojenia na kanalizačnú sieť. Najbližšia kamerová skúška je naplánovaná na štvrtok 13. novembra, obec to oznámila na svojom webe.
Samospráva pripomenula, že už viac ako rok sa domácnosti môžu pripojiť na rozšírenú kanalizačnú sieť v obci. „Túto možnosť väčšina využila, naďalej však evidujeme viacero podozrení na nelegálne pripojenie sa na kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy a teda bez platenia za poskytovanú službu,“ upozornila samospráva.
Najbližšie preverovanie nelegálnych prípojok sa uskutoční 13. novembra a sústredí sa na ulice Martina Benku, Riadok, Pekná, Slnečná, K jazeru, Vansovej a Štúrova. „Vyzývame domácnosti, ktoré sa pripojili na kanalizáciu a ´pozabudli´ na podpis zmluvy, aby požiadali obec o legalizáciu prípojky a uzatvorili zmluvu o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd najneskôr do 12. novembra,“ oznámila samospráva.
Dobudovanie kanalizácie vo Veľkých Levároch, realizované v rokoch 2023-2024, bolo súčasťou spoločnej investičnej akcie, ktorá sa týkala aj kanalizácie a vodovodu v Malých Levároch a tiež rozšírenia spoločnej čistiarne odpadových vôd v Gajaroch.
Samospráva pripomenula, že už viac ako rok sa domácnosti môžu pripojiť na rozšírenú kanalizačnú sieť v obci. „Túto možnosť väčšina využila, naďalej však evidujeme viacero podozrení na nelegálne pripojenie sa na kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy a teda bez platenia za poskytovanú službu,“ upozornila samospráva.
Najbližšie preverovanie nelegálnych prípojok sa uskutoční 13. novembra a sústredí sa na ulice Martina Benku, Riadok, Pekná, Slnečná, K jazeru, Vansovej a Štúrova. „Vyzývame domácnosti, ktoré sa pripojili na kanalizáciu a ´pozabudli´ na podpis zmluvy, aby požiadali obec o legalizáciu prípojky a uzatvorili zmluvu o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd najneskôr do 12. novembra,“ oznámila samospráva.
Dobudovanie kanalizácie vo Veľkých Levároch, realizované v rokoch 2023-2024, bolo súčasťou spoločnej investičnej akcie, ktorá sa týkala aj kanalizácie a vodovodu v Malých Levároch a tiež rozšírenia spoločnej čistiarne odpadových vôd v Gajaroch.