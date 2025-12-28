< sekcia Regióny
Veľké Leváre v novom roku zverejnia zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 2025 sa bude týkať tých, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.
Autor TASR
Veľké Leváre 28. decembra (TASR) - Ráznejší postup voči neplatičom a dlžníkom na miestnych daniach chystá obec Veľké Leváre v okrese Malacky. Na svojom webe oznámila, že v roku 2026 zverejní zoznam daňových dlžníkov. V tejto súvislosti vyzýva obyvateľov i právnické osoby, ktoré doteraz nemajú uhradený poplatok za odpad či miestne dane, aby tak urobili v čo najkratšom čase.
Zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 2025 sa bude týkať tých, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur. „Pokiaľ dlžníci nechcú byť zverejnení v zozname dlžníkov, musia do 31. decembra 2025 uhradiť svoje nedoplatky. Prosíme, aby využili stanovenú lehotu a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam,“ uviedla samospráva.
Dodala, že eviduje viacero obyvateľov, ktorí ignorujú povinnosť úhrady miestnych daní a poplatkov a zároveň ignorujú výzvy na úhradu. „Obec v takýchto prípadoch využíva legislatívnu možnosť a žiada Okresný dopravný inšpektorát o súčinnosť, ktorej výsledkom môže byť zadržanie vodičského preukazu neplatiča,“ pripomenula samospráva.
Zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru 2025 sa bude týkať tých, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur. „Pokiaľ dlžníci nechcú byť zverejnení v zozname dlžníkov, musia do 31. decembra 2025 uhradiť svoje nedoplatky. Prosíme, aby využili stanovenú lehotu a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam,“ uviedla samospráva.
Dodala, že eviduje viacero obyvateľov, ktorí ignorujú povinnosť úhrady miestnych daní a poplatkov a zároveň ignorujú výzvy na úhradu. „Obec v takýchto prípadoch využíva legislatívnu možnosť a žiada Okresný dopravný inšpektorát o súčinnosť, ktorej výsledkom môže byť zadržanie vodičského preukazu neplatiča,“ pripomenula samospráva.