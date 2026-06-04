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Veľké Leváre otvoria v júli novú detskú ambulanciu
Prevádzkovateľ spustil registráciu pacientov.
Autor TASR
Bratislava/Veľké Leváre 4. júna (TASR) - V zdravotnom stredisku vo Veľkých Levároch pribudne od 1. júla nová ambulancia pre deti a dorast. Prevádzkovateľ spustil registráciu pacientov. Informuje o tom obec Veľké Leváre na svojom webe.
„Registrovať sa môže každé dieťa od narodenia po 19. rok života, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska,“ uvádza samospráva. Termíny registrácie prevádzkovateľ ambulancie priebežne aktualizuje na sociálnej sieti.
„Registrovať sa môže každé dieťa od narodenia po 19. rok života, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska,“ uvádza samospráva. Termíny registrácie prevádzkovateľ ambulancie priebežne aktualizuje na sociálnej sieti.