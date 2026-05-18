Veľké Leváre zverejnili výzvu na revitalizáciu priestoru ZŠ s MŠ
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Obec Veľké Leváre hľadá zhotoviteľa revitalizácie centrálneho priestoru obecnej základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ). Výzvu na predloženie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Dielo má podľa opisu predmetu zákazky zahŕňať úpravu priestoru, ktorý rieši zmenu odtokových pomerov a podporu nasycovania spodných vôd. Súčasťou sú aj sadové úpravy a doplnenie parkového mobiliáru či úprava átria.
Predpokladaná hodnota zákazky je 205.166,38 eura bez DPH. Samospráva použije na financovanie eurofondy.
Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 8. júna.
