Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Regióny

Veľké Leváre zverejnili výzvu na revitalizáciu priestoru ZŠ s MŠ

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Predpokladaná hodnota zákazky je 205.166,38 eura bez DPH.

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Obec Veľké Leváre hľadá zhotoviteľa revitalizácie centrálneho priestoru obecnej základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ). Výzvu na predloženie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Dielo má podľa opisu predmetu zákazky zahŕňať úpravu priestoru, ktorý rieši zmenu odtokových pomerov a podporu nasycovania spodných vôd. Súčasťou sú aj sadové úpravy a doplnenie parkového mobiliáru či úprava átria.

Predpokladaná hodnota zákazky je 205.166,38 eura bez DPH. Samospráva použije na financovanie eurofondy.

Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 8. júna.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení