Veľké mestské časti Košíc chcú od mesta prebrať niektoré kompetencie

Košice 27. januára (TASR) – Starostovia ôsmich takzvaných veľkých mestských častí (MČ) by chceli od mesta Košice prebrať niektoré kompetencie. V liste preto primátora Jaroslava Polačeka požiadali o osobné stretnutie. Primátor tvrdí, že diskusiám sa nebráni. Podľa neho je však téma presunu kompetencií spojená aj s redukciou počtu terajších 22 MČ.



„Sme presvedčení, že prebratie zodpovednosti za výkon niektorých kompetencií mestskými časťami odbremení Magistrát mesta Košice od činností, ktorých výkon je prirodzenejší pre MČ, a na ktoré dostávajú MČ najčastejšie otázky či sťažnosti od svojich obyvateľov. Zároveň táto zmena uvoľní ruky pre riešenie záležitostí celomestského významu, ktoré majú prioritu,“ uvádzajú v liste starostovia MČ Západ, Nad Jazerom, Dargovských hrdinov, Juh, Sever, Sídlisko KVP, Sídlisko Ťahanovce a Staré Mesto.



Podľa starostu MČ Západ Marcela Vrchotu by MČ mohli zabezpečovať najmä správu a údržbu detských ihrísk a športovísk, údržbu a opravu chodníkov a ciest, po ktorých nejazdí mestská hromadná doprava, zimnú údržbu či údržbu zelene. Tvrdí, že namiesto vyhovárania sa na mesto Košice by chceli problémy riešiť, no bráni im v tom skutočnosť, že právomoc má mesto Košice. „Namiesto riešenia robíme 'poštárov', pričom príklady z praxe ukazujú, že je možné, aby sme niektoré kompetencie vykonávali omnoho flexibilnejšie a efektívnejšie,“ uviedol pre TASR.



Ako hovorí, prebratiu kompetencií musí predchádzať diskusia s vedením mesta aj v súvislosti s možným dátumom prechodu, financovaním i personálnym zabezpečením. „Presunu kompetencií predchádza predloženie návrhu na zmenu štatútu,“ doplnil Vrchota.



Primátor v pondelok povedal, že bude hľadať termín na stretnutie so starostami. Podľa neho však fungovanie MČ nemôže byť založené na pocitoch, ale na analýzach nezávislých odborníkov. „Potrebujeme to naozaj postaviť na pevných a reálnych základoch. A tam sa jednoducho obávam, že to nebude v prospech starostov MČ,“ dodal. Ak MČ pribudnú kompetencie, bude to stáť aj viac peňazí, pričom MČ už teraz dostávajú z mestskej kasy historicky najviac peňazí.



Komplikácie vidí aj vo financovaní kosby zelene. „Nemožno hovoriť len individuálne o kosení. Musíme reálne hovoriť o tom, čo urobíme s mestským podnikom Správa mestskej zelene v Košiciach, kto sa bude starať o stromy,“ povedal s tým, že každá MČ zrejme bude chcieť kosbu vykonávať aj v iných počtoch.



Ako Polaček uviedol, otázka kompetencií MČ je spojená aj s redukciou ich počtu. Podľa neho súčasný stav nie je v poriadku. „V Košiciach existuje spoločenská objednávka na redukciu MČ - ale pokiaľ budú starostovia sedieť v mestskom zastupiteľstve, tak túto tému nedokážeme politicky uzavrieť,“ uviedol. Avizoval tiež, že tému redukcie počtu MČ otvorí na odbornej úrovni.