Veľké Orvište plánuje čiastočnú rekonštrukciu obecného úradu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Aktuálne prebiehajú prípravy na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných schém.

Veľké Orvište 13. apríla (TASR) - Obec Veľké Orvište v okrese Piešťany plánuje čiastočnú rekonštrukciu obecného úradu. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 400.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Starosta obce Pavol Paulovič pre TASR uviedol, že samotná realizácia projektu je podmienená získaním externých zdrojov.

Aktuálne prebiehajú prípravy na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných schém. Obec má spracovaný projekt na rekonštrukciu spoločenskej časti obecného úradu.

Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa sa stala spoločnosť EKO stavin. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 428.376,50 eura bez DPH. Obec vybrala a oslovila na základe referencií a overenia vo verejne dostupných zdrojoch ďalšie dve spoločnosti.
