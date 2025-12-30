< sekcia Regióny
Veľké Orvište už pozná zhotoviteľa rekonštrukcie polyfunkčnej budovy
Autor TASR
Veľké Orvište 30. decembra (TASR) - Obec Veľké Orvište v okrese Piešťany už pozná zhotoviteľa na realizáciu zníženia energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy za vyše 1,8 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Víťazom verejného obstarávania je spoločnosť EKO stavin s cenovou ponukou vo výške 1.822.108,85 eura s DPH. Pre TASR to uviedol starosta obce Pavol Paulovič s tým, že samospráva požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu, od ktorej závisí prípadná realizácia projektu. „Máme podanú žiadosť, z vlastných zdrojov to nezvládneme a prebieha hodnotenie. Či budeme úspešní, neviem, takže je možné, že to ani nebudeme vedieť zrealizovať,“ ozrejmil.
Doplnil, že existujúca budova je v dezolátnom stave, podmočená a nestabilná. „Je nutné túto budovu zrekonštruovať, lebo náklady na energie, ktoré máme, sú pre obec neúnosné. V tejto polyfunkčnej budove sa stretávajú dôchodcovia, športovci, máme tam aktivity a je priam v havarijnom stave,“ priblížil.
V rámci zákazky má ísť o stavebné práce, tepelnoizolačné práce, dláždenie a obkladanie, murovanie a murárske práce, elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, maliarske a natieračské práce a montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí.
