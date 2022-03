O premenovaní Leninovej ulice Veľkých Úľanoch rozhodne referendum

Veľké Úľany 29. marca (TASR) – Obec Veľké Úľany v okrese Dunajská Streda je jednou z posledných na Slovensku, ktorá má ulicu pomenovanú po vodcovi ruského proletariátu Vladimírovi Iľjičovi Leninovi. V blízkej dobe na tom neplánuje podľa starostu Františka Gőgha nič meniť a o ďalších krokoch by malo rozhodnúť referendum tamojších obyvateľov po tohtoročných komunálnych voľbách.



„Pred desiatimi či dvanástimi rokmi bola u nás občianska iniciatíva na premenovanie niektorých ulíc, vrátane tejto,“ uviedol starosta pre TASR. Nakoniec však nedošlo k dohode pri nových názvoch.



Obyvateľom Leninovej ulice názov podľa starostu neprekáža, za premenovaním vidia najmä praktické okolnosti – potrebu vybavovania nového občianskeho, vodičského preukazu a ďalšie administratívne úkony, a do toho sa veľmi nehrnú. „Nemám s terajším názvom problém ani ja, je to história,“ doplnil Gőgh. Referendum o premenovaní by sa podľa neho malo uskutočniť vo Veľkých Úľanoch s približne 4670 obyvateľmi až po tohtoročných jesenných komunálnych voľbách.