Veľkokapacitné centrum pre odídencov prechádza do spiaceho režimu

Nitra 4. augusta (TASR) – Veľkokapacitné centrum v Nitre prechádza od pondelka 8. augusta do tzv. spiaceho režimu. Ministerstvo vnútra (MV) SR sa tak rozhodlo na základe vyhodnotenia vyťaženosti nitrianskeho centra v posledných týždňoch. Odídenci z Ukrajiny budú môcť v priestoroch výstaviska v Nitre, kde sa veľkokapacitné centrum nachádza, poslednýkrát vykonať registráciu za účelom získania dočasného útočiska v piatok 5. augusta do 19.00 hodiny, informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



Od 8. augusta budú registrácie na dočasné útočisko realizované na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Nitra na Rázusovej 7 od pondelka do piatka v čase od 7.30 h do 19.30 h. Doplnkové služby týkajúce sa poskytovania ubytovania, sociálnej, zdravotnej či psychologickej pomoci budú môcť odídenci využiť na pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre na Štefánikovej triede 88.



Od zriadenia Veľkokapacitného centra v Nitre 21. marca tohto roka v ňom o dočasné útočisko požiadalo 4345 odídencov. Celkový počet vybavených žiadostí o dočasné útočisko na celom území Slovenskej republiky k 3. augustu 2022 je 88.190. Na územie SR vstúpilo od 24. februára tohto roka celkovo 665.158 osôb. Celkový počet osôb na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu od 24. februára dosiahol 424.222 ľudí.