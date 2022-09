Veľkokapacitné centrum pre utečencov v Žiline mení stránkové hodiny

Žilina 6. septembra (TASR) – Veľkokapacitné centrum (VKC) pre utečencov z Ukrajiny na Poštovej ulici v Žiline mení stránkové hodiny. Do piatka (9. 9.) bude otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h. V ďalších týždňoch do konca septembra v pondelok, stredu a piatok v rovnakom čase, utorok a štvrtok budú nestránkové dni. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že cieľom zmien je zefektívnenie činnosti pracovníkov zabezpečujúcich agendu mestského úradu a vytvorenie dostatočného času pre interné spracovanie rozsiahlej agendy odídencov z Ukrajiny.



V nasledujúcich mesiacoch bude prvých päť pracovných dní VKC otvorené od 8.00 do 16.00 h. "Potom budú stránkové dni pre verejnosť v pondelok, stredu a piatok. Počas nestránkových dní v utorky a štvrtky nebudú priestory VKC prístupné pre verejnosť ani na účely iných organizácií v jeho priestoroch. V prípade aktivácie VKC Žilina alebo nárastu počtu vybavovaných žiadostí bude prevádzka opäť upravená podľa aktuálnych potrieb," dodal Miškovčík.