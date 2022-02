Veľkokapacitné očkovacie centrá Trnavského kraja na víkend neotvoria

Trnava 17. februára (TASR) – Počas nadchádzajúceho víkendu 19. a 20. februára sa v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) vo veľkokapacitných očkovacích centrách očkovať nebude. Ide o reakciu na znižujúci sa záujem občanov o podanie prvých i posilňujúcich dávok vakcín, rovnako to bolo aj počas uplynulého víkendu (12. - 13. 2.). Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



Ako uvádza, na očkovanie je možné prísť do niektorej z nemocníc alebo polikliník v kraji. Ich harmonogram zverejňuje na webovej stránke Ministerstvo zdravotníctva SR.



Dať sa zaočkovať možno počas víkendu napríklad vo Fakultnej nemocnici Trnava, ktorá ponúka možnosť vakcinácie pre deti, mládež aj dospelých. Počas soboty a nedele budú očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech od 8.45 do 11.45 h registrovaných dospelých a od 12.30 do 13.45 h neregistrovaných záujemcov a deti do 12 rokov.