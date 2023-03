Veľkokrtíšska nemocnica čaká na rozhodnutie o doplnkových programoch

Veľký Krtíš 10. marca (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši, ktorá bola v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradená medzi nemocnice prvej úrovne, čaká na rozhodnutie o doplnkových programov. TASR to potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že rozhodnutie o doplnkových programoch sa očakáva do konca marca. Rezort vo svojom stanovisku pre TASR ďalej podotýka, že zástupcovia ministerstva boli v kontakte s vedením nemocnice, stretli sa a komunikácia ďalej pokračuje. Podľa riaditeľky veľkokrtíšskej nemocnice zdravotnícke zariadenie požiadalo o 16 doplnkových programov. V prípade ich schválenia by tak nezrušili žiadne jej oddelenia.



Dekrétová zdôraznila, že zaradenie do siete nemocníc prvej úrovne znamená umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. Žiadali však o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria.



Rezort zdravotníctva zhrnul, že predstavil prvú fázu predbežnej kategorizácie s tým že aktuálne pripravujú druhú, ktorá sa týka doplnkových programov. "Kritériá pre kategorizáciu doplnkových programov vychádzajú z práce viac ako 400 klinických odborníkov a sú verejne známe," konštatuje.



Ako ďalej informuje, nemocnica prvej úrovne má na výber z 32 doplnkových program vyšších úrovní. Je to aj 18 nepovinných programov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré nemocnica môže poskytovať na základe zmluvy s poisťovňou. "V žiadnom prípade nie je zmyslom reformy nemocníc zatvárať dobre fungujúce oddelenia," uzatvára ministerstvo.