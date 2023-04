Veľkokrtíšska nemocnica čaká na rozhodnutie o doplnkových programoch

Veľký Krtíš 4. apríla (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši, ktorá bola v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradená medzi nemocnice prvej úrovne, stále čaká na rozhodnutie o doplnkových programov. TASR to v utorok potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR začiatkom marca tohto roka uviedlo, že rozhodnutie o doplnkových programoch sa očakáva do konca marca. Riaditeľka veľkokrtíšskej nemocnice dodala, že písomné stanovisko zatiaľ nedostali. "Sľúbili nám však, že určite budúci týždeň dostaneme vyjadrenie," zdôraznila. "Mali sme jedno stretnutie o doplnkových programov, kde boli prítomní všetci primári, ktorí si obhajovali svoje oddelenia," priblížila. Ako dodala, dohodla si ešte jedno online stretnutie, kde sa porozprávali a ešte niečo doplnili. "Myslím si, že to bolo prospešné a už teraz čakáme len na rozhodnutie," konštatovala.



Rezort vo svojom utorkovom stanovisku pre TASR podotkol, že zástupcovia MZ prerokovali s jednotlivými nemocnicami ich požiadavky na doplnkové programy, o ktoré požiadali. Podľa neho ministerstvo v pondelok (3. 4.) predstavilo zástupcom Združenia samosprávnych krajov SK8 ďalšiu fázu optimalizácie siete nemocníc. Týka sa doplnkových medicínskych programov, ktoré rezort nemocniciam schválil. "Finálna verzia rozhodnutia o doplnkových programoch by mala byť známa vo štvrtok (6. 4.)," poznamenal rezort.



Podľa riaditeľky veľkokrtíšskej nemocnice zdravotnícke zariadenie požiadalo o 16 doplnkových programov. V prípade ich schválenia by tak nezrušili žiadne jej oddelenia. Dekrétová povedala, že zaradenie do siete nemocníc prvej úrovne znamená umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. Žiadali však o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria.