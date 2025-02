Veľkokrtíšska nemocnica mala vlani 4094 ukončených hospitalizácií

Veľký Krtíš 2. februára (TASR) - Nemocnica vo Veľkom Krtíši eviduje za minulý rok 4094 ukončených hospitalizácií. Zdravotníci v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti urobili vlani 530 operačných zákrokov. TASR o tom informovala riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Dodala, že najviac ukončených hospitalizácií nemocnica eviduje v mesiaci január, keď ich bolo 381. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo najviac operačných zákrokov vykonaných v rámci chirurgie, a to 287. Traumatológia ich mala 158 a ortopédia 85. "Celkový počet ambulantných návštev v minulom roku dosiahol 21.417, z toho ústavná pohotovostná služba ich mala 5544," objasnila.



Nemocnica poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom zo spádovej oblasti, v ktorej žije vyše 36.000 obyvateľov. Podľa riaditeľky vo Veľkom Krtíši žije vyše 11.000 obyvateľov a v 70 okolitých dedinách takmer 25.000. Nemocnica má osem lôžkových oddelení so 127 miestami, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných ambulancií. Súčasťou nemocnice je aj laboratórium, pacienti majú k dispozícii rádiodiagnostiku, dialýzu, sonografické a CT pracovisko. Ústavná pohotovostná služba má chirurgickú, internú a pediatrickú ambulanciu.



Riaditeľka zdravotníckeho zariadenia pripomenula, že na základe stratifikácie nemocníc bolo zaradené do prvej kategórie nemocníc. Jeho úlohou je postarať sa o pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dlhodobú starostlivosť. Zabezpečuje však aj akútnu zdravotnú starostlivosť. "Aj keď sme malá nemocnica, máme špecializované ambulancie. Pacienti nemusia chodiť za iným lekárom do iného zariadenia, ak takýto výkon robíme aj my. Nemáme dlhé čakacie doby ani na CT či sono," povedala. Veľké nemocnice sú podľa nej preplnené a je dobré, keď majú občania blízko aj menšie.