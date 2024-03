Veľkokrtíšska odborná škola má záujem o obnoviteľné zdroje energie

Veľký Krtíš 9. marca (TASR) - Vedenie Strednej odbornej školy (SOŠ) vo Veľkom Krtíši má záujem o inštaláciu zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Tepelné čerpadlá sú v odhadovanej sume 650.000 eur s DPH. Pre TASR to uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom SOŠ.



Dodala, že do budúcna sa preto škola plánuje zapojiť do výzvy z fondov Európskej únie. Týkať sa má obnoviteľných zdrojov energie. "Mieru spolufinancovania predpokladáme na nula percent, keďže sú to aktivity v oblasti zelenej ekonomiky," objasnila.



Hovorkyňa informovala, že BBSK so zámerom školy súhlasí. Obstaranie a inštalácia tepelných čerpadiel totiž predstavujú ekonomickú, ekologickú a šetrnú alternatívu ku klasickým spôsobom vykurovania. "Prispejú aj k celkovému znižovaniu nákladov na energie a vykurovanie objektu školy," zhrnula.



Na SOŠ vo Veľkom Krtíši v školskom roku 2023/2024 študuje 185 žiakov. Podľa zverejnených informácií v školskom roku 2024/2025 prejavilo záujem študovať na nej 36 žiakov v prvom termíne. Spolu s druhým termínom ich bolo 67. Hovorkyňa priblížila, že v danom roku môžu prijať 48 prvákov. Doplnila, že najväčší záujem je o odbory grafik digitálnych médií a mechanik elektrotechnik. "Záujem vyhodnocujeme ako primeraný regionálnej povahe školy," zhodnotila.