Veľkonočná výstava v L. Hrádku prezentuje vlastnoručné výrobky

Liptovský Hrádok 8. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok spolu s Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku pripravili Veľkonočnú výstavu, ktorá prezentuje vlastnoručné výrobky verejnosti. V Národopisnom múzeu je prístupná do 16. apríla. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



Do výstavy sa mohol zapojiť každý, kto priniesol počas marca vlastnoručne vyrobený veľkonočný výrobok. „Že ide o skutočne vydarené diela sa presvedčili aj návštevníci vernisáže, ktorá sa uskutočnila v pondelok (7. 4.) s hudobným sprievodom žiakov Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku,“ doplnilo mesto.



„Výstava je špecifická tým, že nie je dielom umelcov, ale bežných ľudí, ktorí chodia do práce a majú svoje koníčky. Aj napriek tomu, že určite majú aj iné starosti, dokázali vytvoriť niečo nielen pre potešenie seba, ale aj druhých ľudí,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.



Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger vyzdvihol diela, pretože sú vytvorené vlastnými rukami a vlastným umom. „Vidieť veľkú kreativitu účastníkov tejto výstavy. Dali sa dokopy dve odborníčky a výsledkom je veľmi pútavá výstava,“ zdôraznil primátor s tým, že oceňuje aj spoluprácu medzi mestom a Národopisným múzeom.



Počas vernisáže ocenili aj dve diela. Cenu Liptovského múzea získala Eva Biarincová z Ružomberka a cenu mesta Liptovský Hrádok Ľubica Bobulová z Liptovského Hrádku.