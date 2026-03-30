Veľkonočné fáranie umožní zostúpiť do podzemia štôlne Glanzenberg
Autor TASR
Banská Štiavnica 30. marca (TASR) - Počas Veľkonočných sviatkov otvorí svoje brány pre verejnosť jedna z najstarších a najvýznamnejších štôlní v regióne Banskej Štiavnice - štôlňa Glanzenberg. Počas piatka 3. apríla a soboty 4. apríla ponúkne podujatie s názvom „Veľkonočné fáranie“ návštevníkom jedinečnú príležitosť zostúpiť do podzemia priamo v historickom centre mesta. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.
„Štôlňa Glanzenberg nie je len obyčajnou banskou chodbou. V minulosti slúžila ako reprezentačné miesto, kam fárali najvýznamnejšie osobnosti európskych dejín. Návštevníci tak počas prehliadky doslova kráčajú po stopách histórie a môžu obdivovať pamätné tabule, ktoré pripomínajú návštevy panovníkov ako František Štefan Lotrinský či Jozef II.,“ priblížili múzejníci.
Pre záujemcov sú počas oboch dní pripravené dva fixné časy vstupov, a to dopoludnia o 10.00 h a napoludnie o 12.00 h. Keďže priestory štôlne majú svoju limitovanú kapacitu 15 návštevníkov na jeden vstup, je nevyhnutné si svoje miesto vopred rezervovať. Múzeum upozornilo, že vstup je možný pre dospelých a deti od šiestich rokov.
