Veľkonočné tradície predstavili v Kysuckom múzeu zahraničným hosťom

Čadca 24. februára (TASR) – Maľovanie veľkonočných sklenených kraslíc si v Kysuckom múzeu v Čadci vyskúšali účastníci workshopu o veľkonočných zvykoch z Mjanmarska, Indie, Indonézie, Bolívie, Ekvádoru, Portugalska a Česka.



Podľa Miriam Petríkovej z občianskeho združenia KERIC sa zahraniční hostia stretli v Čadci na medzinárodnom tréningu TETSCD, ktorý je súčasťou projektu CODET II. "Ide o projekt podporený programom Erasmus plus. Je to neformálne vzdelávanie a spolupráca medzi neziskovými organizáciami z celého sveta. Cieľom je vymieňať si dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať s učením angličtiny v lokálnych komunitách," vysvetlila Petríková.



Okrem výstavy veľkonočných kraslíc a rôznych dekoračných predmetov vyrobených kysuckými remeselníkmi sa zahraniční hostia zoznámili aj s veľkonočnými tradíciami na Kysuciach. "Hosťom som prednášal o veľkonočných zvykoch na Kysuciach, lebo niektorí ani nevedia, čo je to Veľká noc. Samozrejme, najviac sa divili, že na Veľkú noc chlapci bijú korbáčmi dievčatá a oblievajú ich vodou," povedal etnológ Kysuckého múzea Aloiz Kontrík.







Hlavným cieľom týždňového stretnutia je podľa Petríkovej vzdelať a informovať zahraničných účastníkov ako hosťovať dobrovoľníkov. "Druhým cieľom je, aby spoznali, do akej krajiny prišli. To znamená, že okrem pracovného máme aj kultúrny program. Napríklad okruh Terchová – Žilina – Čadca. Pôjdu aj do škôl, aby videli, ako fungujú, môžu tam porozprávať o svojich krajinách. A zvyšok programu máme interkultúrne večery a vzdelávací program," dodala Petríková.



"Ľudí z cudziny po príchode k nám osloví Slovensko ako krajina. Sú príjemne šokovaní, akú krásnu krajinu máme. Majú radi aj našich ľudí a našu pohostinnosť. Ľudia z krajín mimo Európy sú napríklad prekvapení z našich škôl," uviedla Petríková.