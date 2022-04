Veľkonočné trhy sa po dvoch rokoch opäť vrátili do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Po dvoch rokoch od pandémie nového koronavírusu sa na banskobystrické námestie vracajú tradičné veľkonočné trhy. Návštevníci si ich užijú od 5. do 13. apríla. Námestie SNP už zdobí sviatočná breza, ktorá je symbolom jari, mladosti, sviežosti i znovuzrodenia, a patrí k Veľkej noci. TASR o tom v pondelok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Súčasťou trhov budú stánky s občerstvením, ľudovo umeleckými výrobkami, ale i sprievodný kultúrny program či aranžovanie v Robotníckom dome. Kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany a výrobky z včelieho vosku. Obzrieť alebo zakúpiť si sortiment najrozličnejšieho druhu domácej výroby je možné v čase od 9.00 do 19.00 h. Chýbať nebudú ani medovníky, pekárenské i cukrárenské výrobky, med, medovina, cukrovinky, lokše či trdelníky.



„Som rád, že sa po dlhej dobe konečne budeme môcť všetci spolu stretnúť a osláviť príchod jari. Teším sa na zaplnené námestie. Hudba, dobré jedlo, smiech, radosť a odreagovanie je to, čo všetci potrebujeme. Verím, že nám počasie bude priať a veľkonočné trhy budú udalosťou, ktorá odštartuje šnúru mnohých spoločenských podujatí v našom meste, bez obmedzení a strachu,“ konštatoval primátor Ján Nosko.



Kultúrny program sa začína 6. apríla šuhajskými aktivitami Kyselých krastafcov na chodúľoch o 16.00 h. Banskobystričania budú môcť ozdobiť veľkonočné vajíčko rôznymi stužkami a dekoráciami.



Počas ďalších dní vystúpi detský folklórny súbor Prvosienka a svoje spevy, tance i hudbu odprezentuje tiež súbor Partizán. Na svoje si počas víkendu prídu aj deti.



„Súčasťou veľkonočného programu bude tiež vystúpenie detí z Materskej školy 29. augusta v Banskej Bystrici, ktoré predvedú svoje Vítanie jari,“ dodala Jana Očenášová, vedúca oddelenia kultúry magistrátu.