Veľkonočné vajce vrátia na Skalku, kde sa začala jeho história písať

Kremnica 6. apríla (TASR) - Veľkonočné vajce, ktoré každý Kremničan pozná ako veselú karnevalovú rozlúčku so snehom, sa tento rok presunie z centra Kremnice tam, kde sa história tohto svojského podujatia začala písať. Na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla sa uskutoční na tradičnom svahu za chatou na Skalke pri Kremnici.



"Toto podujatie vzniklo pred 58 rokmi na Kiari pri Skalke. Založili ho kremnickí lyžiari," priblížil dlhoročný moderátor podujatia Peter Lysek. Pred niekoľkými rokmi sa podujatie presunulo do centra mesta, kde sa konalo na Štefánikovom námestí.



"Tento rok ma oslovili starší lyžiari, turisti a všetci tí, ktorí sa na podujatí podieľali nespočetné množstvo rokov, že by chceli urobiť také retro vajce. Že si spravia aj masky, a aby to bolo na Skalke," uviedol Lysek s tým, že sa tak podujatie vráti na svoje pôvodné miesto. Témou tohtoročného vajca bude preto spomínané "retro", podujatie začne o 10.00 hodine.



Počiatky podujatia siahajú do roku 1962, kedy sa na Skalke konali neoficiálne preteky pre členov športovej školy dorastu. V roku 1965 počas štvrtého ročníka zahájili tradíciu karnevalových masiek. Veľkonočné vajce vtedy vyhral Rudolf Čillík v maske horára. Z lyžiarskeho slalomu sa tak rokmi zrodil jedinečný karneval, ktorého podstatou je čo najlepšie zabaviť divákov. Medzi najväčšie legendy Veľkonočného vajca patrí Ladislav Aťo Fusko. Za posledné roky si podujatie získalo svojich fanúšikov aj pre svoju vtipnú zápletku.