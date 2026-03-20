Piatok 20. marec 2026
Veľkonočné zvyky priblíži podujatie v Múzeu Čierny orol v L. Mikuláši

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Liptovský Mikuláš 20. marca (TASR) - Veľkonočným zvykom, obyčajom a jarným tradíciám sa bude venovať podujatie Veľkonočné zvyky a tradície v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Skupiny detí z materských a zo základných škôl, ako aj široká verejnosť sa v piatok dozvedia viac o zvykosloví, ktoré so sebou prinášala jar. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.

Hovorené slovo doplnia živé ukážky práce ľudových výrobcov a remeselníkov. „Ukážeme si zdobenie veľkonočných vajíčok, medovníkov, pletenie korbáčov, plstenie, paličkovanie, prácu s drôtom, háčkovanie, tvorbu veľkonočných dekorácií aj odlievanie sviečok,“ priblížila organizátorka podujatia a múzejná pedagogička Liptovského múzea Ľubica Drusková.

Podujatie Liptovské múzeum tradične organizovalo vo svojej sídelnej budove v Ružomberku. Vzhľadom na jej rekonštrukciu sa tento rok presúva do Liptovského Mikuláša.
.

