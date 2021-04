Veľkonočný pondelok v Košiciach spestria koncerty pod balkónmi

Košice 3. apríla (TASR) – Veľkonočnú atmosféru v najväčšej košickej mestskej časti Západ spestria v pondelok (5. 4.) koncerty pod balkónmi. V lokalite na ulici Petzvalova a v parku na ulici Humenská vystúpi popová formácia Peter Bič Project so špeciálnym hosťom, spevákom rusínskych ľudových piesní Štefanom Štecom.



"Koncert je určený pre obyvateľov okolitých bytových domov - publikum sú ľudia v oknách či na balkónoch. Preto prosíme v prípade okoloidúcich, aby dodržiavali všetky dobre známe zásady, mali nasadené respirátory, dodržiavali patričné rozstupy a nezhlukovali sa na jednom mieste," informovala mestská časť. V prípade nepriaznivého počasia budú koncerty presunuté na iný termín.



Prvý koncert na Petzvalovej začne o 15.00 h a druhý na Humenskej o 17.00 h. Ide o štvrtú sériu koncertov so známymi umelcami, ktorí pre pandémiu vystúpia priamo pod oknami a balkónmi vybraných medziblokových priestorov a potešia tak ľudí priamo v ich príbytkoch.



Miesta koncertov vyberali ľudia hlasovaním na sociálnej sieti do 1. apríla. V hre bolo sedem lokalít, do hlasovania sa zapojilo takmer 1200 fanúšikov.