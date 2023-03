Veľkoplošná LED obrazovka na streche Tržnice by mohla byť minulosťou

Bratislava 6. marca (TASR) – Kritizovaná veľkoplošná LED obrazovka na streche Tržnice (nazývaná aj Nová tržnica) na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by mohla byť čoskoro minulosťou. Mestská časť by mala v marci vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na jej odpredaj, vrátane jej odstránenia. Návrh na vyhlásenie súťaže schválili ešte vo februári miestni poslanci. Kritériom hodnotenia návrhov má byť najvyššia ponúknutá kúpna cena.



"Vychádzajúc z koncepcie riešenia vizuálneho smogu v hlavnom meste a nadväzujúc na kroky mestskej časti, ako aj v súlade so všeobecnou požiadavkou verejnosti o odstránenie vizuálneho smogu nie je predpoklad na ďalšie užívanie," konštatuje dôvodová správa materiálu.



Príspevková organizácia EKO-podnik VPS podpísala v marci 2019 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou Impactmedia. Podpísaná bola na päť rokov. Pre rozsiahle nedoplatky však mestská časť vyzvala niekoľkokrát nájomcu na ich zaplatenie, posledný pokus o mimosúdne urovnanie bol v auguste 2020. Pohrozila tiež odpojením obrazovky od elektriny. V septembri 2020 nájomca skonštatoval, že nie je schopný LED obrazovku prevádzkovať.



Zastupiteľstvo následne schválilo zámer mimosúdneho urovnania, dojednané finálne znenie dohody spoločnosť neprijala, dlh plánovala vyrovnať a obrazovku si ponechať. Pristúpilo sa ku klasickému vymáhaniu pohľadávky, mestská časť zároveň od zmluvy odstúpila. Podaný bol návrh na vydanie platobného rozkazu. Neskôr nasledovali dve neúspešné dražby. V novembri 2022 sa EKO-podnik prihlásil do ponukového konania, pričom bol jediným zúčastneným subjektom. Keďže takýto predaj má tie isté účinky ako predaj na dražbe, exekútor predal LED stenu s príslušenstvom danej príspevkovej organizácii.



Budova tržnice prešla v minulosti viacerými úpravami, pre interiér budovy bol vypracovaný aj dizajn manuál. Koncom roka 2020 sa mestskej časti podarilo kritizovanú obrazovku vypnúť. Deklarovala, že s jej ďalším uvedením do prevádzky na tomto mieste sa už nepočíta.