Veľkoplošná obrazovka na streche Tržnice v Bratislave bude minulosťou

Bratislava 11. októbra (TASR) - Kritizovaná veľkoplošná LED obrazovka na streche Tržnice (nazývaná aj Nová tržnica) na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste sa stáva pomaly minulosťou. V týchto dňoch ju odstraňuje víťaz verejnej obchodnej súťaže. Odstránená by mala byť do konca týždňa. Pre TASR to uviedli z referátu komunikácie miestneho úradu.



"Mestská tržnica vyniká svojím architektonickým konceptom a ako Národná kultúrna pamiatka si zaslúži, aby jej pôvodný vzhľad bol obnovený," konštatuje mestská časť. Podotýka, že verejný priestor tvorený objektom tržnice a okolím má potenciál stať sa po širšej revitalizácii urbanistickým prvkom, ktorý prispeje k rozvoju mesta.



Príspevková organizácia EKO-podnik VPS, ktorá tržnicu spravuje, podpísala v marci 2019 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou Impactmedia. Podpísaná bola na päť rokov. Pre rozsiahle nedoplatky však mestská časť vyzvala niekoľkokrát nájomcu na ich zaplatenie, posledný pokus o mimosúdne urovnanie bol v auguste 2020. Pohrozila tiež odpojením obrazovky od elektriny. V septembri 2020 nájomca skonštatoval, že nie je schopný LED obrazovku prevádzkovať.



Zastupiteľstvo následne schválilo zámer mimosúdneho urovnania, dojednané finálne znenie dohody spoločnosť neprijala, dlh plánovala vyrovnať a obrazovku si ponechať. Pristúpilo sa ku klasickému vymáhaniu pohľadávky, mestská časť zároveň od zmluvy odstúpila. Podaný bol návrh na vydanie platobného rozkazu. Neskôr nasledovali dve neúspešné dražby. V novembri 2022 sa EKO-podnik prihlásil do ponukového konania, pričom bol jediným zúčastneným subjektom. Keďže takýto predaj má tie isté účinky ako predaj na dražbe, exekútor predal LED stenu s príslušenstvom danej príspevkovej organizácii.



Budova tržnice prešla v minulosti viacerými úpravami, pre interiér budovy bol vypracovaný aj dizajn manuál. Koncom roka 2020 sa mestskej časti podarilo kritizovanú obrazovku vypnúť.