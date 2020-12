Veľkú časť odpadu v Šali je podľa analýzy možné separovať

Šaľa 7. decembra (TASR) – V Šali je možné vyseparovať viac ako 80 percent komunálneho odpadu. Vyplýva to z analýzy, ktorú pre mesto vypracovala nezávislá externá firma.



Tá analyzovala zloženie zmesového komunálneho odpadu vo vybraných kontajneroch na sídliskách i v rodinných domoch. Výsledky potvrdili, že veľkú časť odpadkov je možné vytriediť a podstatnú časť biologicky rozložiteľného odpadu aj opätovne využiť. „Ak spočítame jedlo a zelený odpad, pozorujeme, že 48 percent zmesového odpadu by sa dalo kompostovať, takže mesto by nemuselo vynakladať náklady na jeho zvoz a uskladnenie,“ píše sa v analýze.



Jej autori skonštatovali, že obyvatelia Šale veľmi dobre triedia napríklad PET fľaše. „Ich reálna produkcia v bežnom živote je vysoká. Napriek tomu sa ich v odpade nachádzalo iba jedno percento. Pri ďalších triedených zložkách zmesového komunálneho odpadu sa nad päťpercentnú hranicu dostal, žiaľ, papier, sklo a pozorujeme aj výrazne nižšie triedenie ostatných plastov,“ uvádzajú autori analýzy.



Produkcia zmesového komunálneho odpadu v Šali dosiahla v roku 2019 hodnotu takmer 5500 ton. „Oproti roku 2018 klesla o 267 ton. Produkcia zmesového komunálneho odpadu predstavuje 255 kilogramov na obyvateľa a rok. Priemerná produkcia zmesového komunálneho odpadu na Slovensku je 180 kilogramov na obyvateľa za rok,“ pripomína analýza.