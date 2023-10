Veľkú časť Trnavy čaká v stredu celodenná odstávka vody

Trnava 3. októbra (TASR) - Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) pokračuje ďalšou etapou celkovej rekonštrukcie vodovodnej siete v Trnave. V stredu (4. 10.) sa dotkne najväčšieho prívodného potrubia do krajského mesta a bude mať dosah na rozsiahlu časť Trnavy. Dotkne sa mnohých bytových domov, inštitúcií, vrátane nemocnice a železničnej stanice. Prerušenie dodávky vody je avizované do štvrtka 5. októbra do 5.00 hodiny. Informuje o tom TAVOS, mesto Trnava i Trnavský samosprávny kraj (TTSK).



Bez vody celý deň zostanú mestské časti Pri kalvárii, Zelený kríček, celé centrum - Hlavná i Štefánikova ulica, Hospodárska, Spiegelsaal, Prednádražie, Tamaškovičova, Tulipán, Linčianska. TAVOS avizuje počas odstávky zásobovanie cisternami, mapa, kde budú pristavené, je na webovej stránke mesta i na webe TAVOS.



Fakultná nemocnica by mala byť podľa hovorcu Mateja Martoviča zásobovaná inou vetvou vodovodu. Ak by toto opatrenie zlyhalo, budú pristavené cisterny. V daný deň nie sú plánované operačné výkony, akútne nemocnica zabezpečí.



Okresný úrad Trnava vrátane klientskeho centra bude v stredu zatvorený. Jeho služby i agenda policajného zboru ako dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov nebudú v budovách na Kolárovej a Vajanského ulici poskytované.



TTSK podľa informácií vedúcej komunikačného odboru Natálie Petkáčovej pre dotknuté ambulancie Zdravej župy na Študentskej ulici zabezpečil zastupovanie lekármi v inej časti Trnavy. Štyri stredné školy - dopravná, technická, stavebná a obchodu a služieb dajú na ten deň študentom riaditeľské voľno.



Podľa vedúceho odboru vzdelávania na trnavskej radnici Michala Špernogu rovnako sú na tom základné i materské školy v lokalitách. "Ich prevádzka bude prerušená, nie je možná v zmysle hygienických predpisov," povedal.



TAVOS upozorňuje, že nepredpokladaná odstávka sa v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej siete môže dotknúť aj objektov a častí nachádzajúcich sa v bezprostrednom dosahu. Dotkne sa aj susedných obcí Zvončín, Suchá nad Parnou a Košolná.