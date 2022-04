Veľkú noc si Hornonitrianske múzeum pripomenie dielňou i prezentáciou

Prievidza 8. apríla (TASR) - Ukážky zdobenia kraslíc, tvorivú dielňu i digitálnu prezentáciu o histórii zdobenia vajec pripravilo pri príležitosti nadchádzajúcej Veľkej noci Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Tradičné podujatie, ktoré sa koná po dvojročnej pauze, potrvá do 13. apríla. TASR o tom v piatok informovala referentka marketingu múzea Zita Radosová.



"Malým i veľkým návštevníkom v piatok a potom od pondelka 11. apríla do stredy 13. apríla vždy v čase od 8.00 do 17.00 h predvedú rôzne techniky zdobenia vajíčok ľudové umelkyne Ľudmila Bátorová a Jana Slošiarová," priblížila Radosová.



Digitálnu prezentáciu o histórii najstarších techník ozdobovania spolu s ukážkami originálnych výtvorov, zrodených v šikovných rukách lektoriek, podľa nej zavŕši tvorivá dielňa, v ktorej si účastníci podujatia osvoja tradičnú ľudovú techniku voskovania.