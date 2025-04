Veľkú noc strávia pacienti i v nemocniciach vo Zvolene a Veľkom Krtíši

Zvolen 16. apríla (TASR) - Veľkú noc budú niektorí ľudia tráviť aj v nemocniciach vo Zvolene i Veľkom Krtíši. Tých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, však na sviatky z oboch prepustia domov k rodine. Na oddeleniach vo zvolenskom zdravotníckom zariadení zostávajú len tí pacienti, ktorých hospitalizácia je nevyhnutná. Uviedla to Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie Agel SK, pod ktorý táto nemocnica patrí.



„Na Veľký piatok podávame bezmäsité jedlo a na Veľkonočnú nedeľu tradičné veľkonočné raňajky,“ objasnila. V rámci zachovania všetkých hygienických opatrení podľa nej zamestnanci na niektorých oddeleniach pripravili aj sviatočnú výzdobu.



Pacienti strávia tohtoročnú Veľkú noc aj v nemocnici vo Veľkom Krtíši. „Sestričky robia výzdobu na stoloch v jedálni. Návštevy sú počas sviatkov voľné,“ podotkla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová. Spomenula, že počas Zeleného štvrtka (17. 4.) budú jesť špenát. V ďalších dňoch to budú kura, bravčové mäso a vyprážaný rezeň.



Počas uplynulých veľkonočných sviatkov na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice zaznamenali 26,5-percentný nárast počtu pacientov. To v priemere predstavuje nárast približne o 18 pacientov ošetrených na urgentnom príjme za 24 hodín. Evidovali najmä priemerný nárast pacientov, ktorí to prehnali s alkoholom. Čo sa týkalo iných problémov, s ktorými prichádzajú ľudia, neevidovali vo Zvolene žiadne zmeny ani žiadne výrazne neštandardné situácie.