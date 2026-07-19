< sekcia Regióny
Veľký Krtíš bude mať už len dva volebné obvody
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Veľký Krtíš 19. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 15 poslancov. Miestni obyvatelia ich však budú voliť už len v dvoch namiesto doterajších troch volebných obvodoch. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Spresnil, že volebný obvod číslo jeden má 5257 obyvateľov a volebný obvod číslo dva má 4745 obyvateľov. „Prvému volebnému obvodu takto pripadne osem poslancov a druhému sedem poslancov,“ objasnil.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. Znížením počtu volebných obvodov na polovicu radnica podľa prednostu reagovala na podnet verejného ochrancu práv.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Spresnil, že volebný obvod číslo jeden má 5257 obyvateľov a volebný obvod číslo dva má 4745 obyvateľov. „Prvému volebnému obvodu takto pripadne osem poslancov a druhému sedem poslancov,“ objasnil.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. Znížením počtu volebných obvodov na polovicu radnica podľa prednostu reagovala na podnet verejného ochrancu práv.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.