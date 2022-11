Veľký Krtíš bude mať v zastupiteľstve deväť nezávislých poslancov

Veľký Krtíš 4. novembra (TASR) – V 15-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) vo Veľkom Krtíši bude deväť poslancov, ktorí uspeli v sobotňajších komunálnych (29. 10.) voľbách ako nezávislí kandidáti. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Ako nezávislí kandidáti uspeli Dušan Drienovský, Peter Rék, Jozef Magdič, Peter Plavec, Alexius Felber, František Híveš, Jaromír Žaloudek, Jana Ambrošová a Martin Penksa.



KDH bude zastupovať Vladimír Lukáč. Veľkokrtíšania si zvolili za poslancov i kandidátov strany SaS, konkrétne sú to Michal Komada a Augustín Janíček. S podporou koalície strán Sme rodina a Smer-SD uspeli poslanci Stanislav Mojžiš a Adriena Cuperová. Do MsZ bol zvolený i kandidát strany Hlas-SD František Macalák.



Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš obhájil svoj post a na ďalšie štyri roky sa opäť stane hlavou mesta. Do volieb išiel s podporou strán Smer-SD, Sme rodina, Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti a Strana moderného Slovenska. Získal 1706 platných hlasov, čo je 56,92 percenta. Účasť voličov v komunálnych voľbách vo Veľkom Krtíši dosiahla vyše 32 percent.