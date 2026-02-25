< sekcia Regióny
Veľký Krtíš buduje nové kontajnerové stojiská v celej bytovej výstavbe
Celý projekt budú financovať výlučne z prostriedkov mesta. Stojiská budú z pohľadového betónu a ich vyhotovenie tak bude podľa samosprávy estetické.
Autor TASR
Veľký Krtíš 25. februára (TASR) - Mesto Veľký Krtíš začalo s budovaním nových kontajnerových stojísk v celej bytovej výstavbe. Prispejú k lepšiemu triedeniu odpadu, čistote v meste a vybavia ich čipovým vstupom. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Dodal, že celý projekt budú financovať výlučne z prostriedkov mesta. Stojiská budú z pohľadového betónu a ich vyhotovenie tak bude podľa samosprávy estetické. Vstupnú bránu vybavia čipovým vstupom s ochranou proti klonovaniu. Celé stojisko budú napájať z malého fotovoltického systému.
Ako ďalej uviedol, ukončenie prác naplánovali na koniec októbra tohto roka. Na výstavbu 13 kusov malých stojísk, 14 stredných a 21 veľkých mesto vyčlenilo 975.698 eur. „Toto moderné a estetické riešenie prinesie priestor v stojisku, ktorý budú monitorovať kamery. Vstupnú jednotku vybavia modernou riadiacou jednotkou, ktorá umožní aktívne spravovanie stojísk,“ vysvetlil Balko. Cieľom je podľa neho zlepšiť platobnú disciplínu za odpad vo Veľkom Krtíši.
Investícia má zvýšiť triedenie odpadu a zlepšiť výber poplatku za komunálny odpad. Prispieť má aj k celkovej čistote okolia odpadových nádob. „Adresnosť výberu poplatkov má zásadný vplyv na výšku poplatku v meste, rovnako je to aj v prípade triedenia,“ zdôraznil s tým, že v prípade vytriedených zložiek odpadu nie je ich následné spoplatňovanie.
Prednosta doplnil, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. „Právnické osoby sú zapojené do množstvového zberu, kde si volia veľkosť a počet nádob, ako aj frekvenciu vývozu,“ zhrnul. Podľa neho sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov.
Dodal, že celý projekt budú financovať výlučne z prostriedkov mesta. Stojiská budú z pohľadového betónu a ich vyhotovenie tak bude podľa samosprávy estetické. Vstupnú bránu vybavia čipovým vstupom s ochranou proti klonovaniu. Celé stojisko budú napájať z malého fotovoltického systému.
Ako ďalej uviedol, ukončenie prác naplánovali na koniec októbra tohto roka. Na výstavbu 13 kusov malých stojísk, 14 stredných a 21 veľkých mesto vyčlenilo 975.698 eur. „Toto moderné a estetické riešenie prinesie priestor v stojisku, ktorý budú monitorovať kamery. Vstupnú jednotku vybavia modernou riadiacou jednotkou, ktorá umožní aktívne spravovanie stojísk,“ vysvetlil Balko. Cieľom je podľa neho zlepšiť platobnú disciplínu za odpad vo Veľkom Krtíši.
Investícia má zvýšiť triedenie odpadu a zlepšiť výber poplatku za komunálny odpad. Prispieť má aj k celkovej čistote okolia odpadových nádob. „Adresnosť výberu poplatkov má zásadný vplyv na výšku poplatku v meste, rovnako je to aj v prípade triedenia,“ zdôraznil s tým, že v prípade vytriedených zložiek odpadu nie je ich následné spoplatňovanie.
Prednosta doplnil, že súčasná sadzba za komunálny odpad na tento rok je v sume 44 eur za fyzickú osobu. „Právnické osoby sú zapojené do množstvového zberu, kde si volia veľkosť a počet nádob, ako aj frekvenciu vývozu,“ zhrnul. Podľa neho sadzba pre právnické osoby je 0,034 eura za jeden liter odpadov.