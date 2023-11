Poslanci vo Veľkom Krtíši budú voliť nového hlavného kontrolóra

Veľký Krtíš 2. novembra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš bude mať nového hlavného kontrolóra. Mestskí poslanci na svojom októbrovom rokovaní vyhlásili jeho voľbu. Vyplýva to z uznesenia, ktoré samospráva zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.



Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bude 14. novembra. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta majú právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí mestského parlamentu. Prezentovať budú môcť svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii.



Záujemcovia o výkon tejto funkcie mohli podľa schválených podmienok podávať svoje prihlášky do 31. októbra. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 16. november. Pracovný pomer bude na plný pracovný úväzok.