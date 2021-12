Veľký Krtíš 31. decembra (TASR) – Mesto Veľký Krtíš momentálne neuvažuje o výstavbe ďalších nájomných bytov. Pre TASR to uviedla Lucia Zvarová z kancelárie primátora. Ako dodala, samospráva ich v súčasnosti prenajíma 68 v dome na ulici Pavla Országha Hviezdoslava.



Ako dodala, v bytovom dome sú na prenájom jednoizbové byty bez balkóna alebo s balkónom a aj dvojizbové. „Počas kalendárneho roka je ich k dispozícii niekoľko, väčšinou to sú však jednoizbové byty, ktorých je 52 z celkového počtu,“ zhrnula Zvarová.



Podmienkou pridelenia priestoru na bývanie je to, aby žiadateľ nemal voči mestu Veľký Krtíš žiadne dlhy. „V prípade, že nemá trvalý pobyt v našom meste, musí preukázať, že nemá nedoplatky miestnych daní a poplatkov v meste alebo v obci trvalého pobytu,“ vysvetlila Zvarová. Podľa nej spoločný mesačný príjem žiadateľa a ostatných osôb, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti, nesmie byť nižší ako dvojnásobok životného minima platného v čase podania žiadosti. Tú samospráva vyradí z evidencie, ak žiadateľ v minulosti v takomto byte býval a spôsobil v ňom škody. Dôvodmi tiež môže byť, že rušil pokojné bývanie či neuhrádzal nájomné.



Zvarová tiež pripomenula, že za jednoizbový byt bez balkóna na prízemí sa platí mesačné nájomné 90 eur, na poschodiach je to 120 eur. V jednoizbovom byte s balkónom je to mesačne 130 eur. K týmto sumám sa však pripočítajú ďalšie poplatky za služby a energie.