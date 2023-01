Nemocnica vo Veľkom Krtíši očakávala, že budú patriť do prvej úrovne

Veľký Krtíš 4. januára (TASR) – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš očakávala, že podľa optimalizácie bude patriť do siete nemocníc prvej úrovne. TASR to v stredu potvrdila riaditeľka nemocnice Marcela Dekrétová.



Pripomenula, že pre zariadenie to znamená umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. "Môžeme sa však prihlásiť na doplnkové programy, čo, samozrejme, využijeme," spresnila s tým, že žiadať budú aj o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria. "Tak, ako je nemocnica teraz, so základnými oddeleniami," ukončila Dekrétová.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude na Slovensku jedna nemocnica piatej úrovne, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.