Veľký Krtíš zrušil novoročný ohňostroj, peniaze pôjdu na nový heliport

Veľký Krtíš 28. decembra (TASR) – Novoročný ohňostroj vo Veľkom Krtíši pre pandémiu nového koronavírusu nebude ani tento rok. Pre TASR to potvrdila Lucia Zvarová z kancelárie primátora mesta.



Ako dodala, dôvodmi sú šírenie ochorenia COVID-19, aktuálne protipandemické opatrenia, zákaz verejných podujatí a aj zákaz vychádzania v noci. Pripomenula tiež, že do ohňostroja investuje samospráva každý rok inú sumu, je to však približne 5000 eur. "Mesto tieto peniaze použije na výstavbu novej pristávacej plochy pre helikoptéru záchrannej zdravotnej služby," poznamenala.